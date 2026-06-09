وذكرت القيادة أن الحادث وقع عند الساعة 7:33 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 8 يونيو، مشيرة إلى أن الجنديين أُنقذا بسلام خلال نحو ساعتين من سقوط المروحية، وهما في حالة مستقرة.

وأضافت أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق.

وقادت القوات البحرية الأميركية في القيادة المركزية عمليات الإنقاذ، بمشاركة الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جواً، وبدعم من وحدات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأميركيتين، بما في ذلك قوة المهام 59 التابعة للأسطول الأميركي الخامس.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الطيارين الأميركيين اللذين تحطمت طائرتهما الهليكوبتر بالقرب ⁠من مضيق هرمز "بخير"، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن طاقم طائرة هليكوبتر قتالية من طراز أباتشي جرى إنقاذه عقب سقوطها بالقرب من الممر المائي الذي تسيطر عليه إيران.

وردا على سؤال عما إذا كان يعرف سبب سقوط الطائرة الهليكوبتر، قال ترامب إن الإدارة الأميركية ستصدر تقريرا في وقت لاحق.

وقال ترامب، متحدثا على مدرج مطار جون إف. ‌كنيدي الدولي قبل عودته إلى واشنطن العاصمة: "الطياران بخير. لم يصب أحد بأذى".

وسقطت الطائرة الهليكوبتر بعد يوم من إعلان إيران وإسرائيل أنهما أوقفتا الهجمات المتبادلة استجابة لطلب من ترامب، لكن طهران توعدت ‌باستئناف الأعمال القتالية إذا واصلت إسرائيل ‌استهداف جماعة حزب الله في لبنان.

وتأتي العودة لوقف إطلاق النار الهش في وقت تحاول فيه واشنطن التوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر.