وأضافت الصحيفة أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة الهليكوبتر أسقطت بنيران إيرانية، أو تعرضت لعطل تقني، أو واجهت مشكلة أخرى.

وردا على سؤال عما إذا كان يعرف سبب سقوط الطائرة الهليكوبتر، قال ترامب إن الإدارة الأميركية ستصدر تقريرا في وقت لاحق.

وقال ترامب، متحدثا على مدرج مطار جون إف. ‌كنيدي الدولي قبل عودته إلى واشنطن العاصمة: "الطياران بخير. لم يصب أحد بأذى".

وسقطت الطائرة الهليكوبتر بعد يوم من إعلان إيران وإسرائيل أنهما أوقفتا الهجمات المتبادلة استجابة لطلب من ترامب، لكن طهران توعدت ‌باستئناف الأعمال القتالية إذا واصلت إسرائيل ‌استهداف جماعة حزب الله في لبنان.

وتأتي العودة لوقف إطلاق النار الهش في وقت تحاول فيه واشنطن التوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر.

وقال ترامب للصحفيين أيضا إنه ربما يكون لديه "فكرة" تتعلق باتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وكثيرا ما ألمح الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري، والذي يعاني من انخفاض غير مسبوق في شعبيته قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر، إلى ‌اتفاق وشيك مع طهران، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق ‌حتى الآن.

وشهد مطلع الأسبوع المواجهة الأكثر ⁠مباشرة بين إيران وإسرائيل منذ سريان وقف إطلاق النار في أبريل.

وأطلقت طهران صواريخ باتجاه إسرائيل في وقت متأخر من يوم الأحد، واصفة الضربات بأنها رد على الهجمات التي تستهدف جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبعدها قصفت إسرائيل أنظمة دفاع جوي إيرانية ومجمعا للبتروكيماويات قالت إنه يستخدم لإنتاج صواريخ باليستية.