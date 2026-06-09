وبحسب تقارير متخصصة في متابعة الصور الفضائية، لا يزال الدخان يتصاعد من موقع المنصة المستهدفة، التي تقع بالقرب من مجمع صاروخي تحت الأرض يُعتقد أنه يستخدم لتخزين وتشغيل الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وأشار محللون عسكريون إلى أن المنصة المستهدفة من نوع "قاذفة النقل والإطلاق"، وهي مركبة متحركة تستخدم لنقل الصواريخ الباليستية وإطلاقها من مواقع ميدانية مختلفة.

ورجحت التقديرات أن تكون المنصة قد تعرضت للإصابة أثناء وجودها في العراء، قبل أن تتمكن من الوصول إلى الملاجئ أو الأنفاق المحصنة التابعة للمجمع الصاروخي.

ووفقاً للتحليلات المنشورة، فإن موقع المنصة يربطها مباشرة بمنشآت صاروخية قريبة في منطقة كرمنشاه، التي تعد إحدى أهم مناطق انتشار القوات الصاروخية الإيرانية غرب البلاد.

وتأتي هذه التقارير في وقت تتواصل فيه المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، وسط تبادل للضربات واستهداف منشآت ومواقع عسكرية في عدد من المناطق الإيرانية.