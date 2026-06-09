وأضاف التقرير أنه لم يتضح ⁠بعد ‌ما إذا كانت ⁠الطائرة قد أسقطت بنيران ⁠إيرانية أم ​تعرضت ⁠لعطل ​فني أم واجهت مشكلة أخرى.

وقال أحد الأشخاص، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت طائرة الأباتشي قد أسقطت بنيران إيرانية، أو تعرضت لعطل ميكانيكي، أو واجهت مشكلة أخرى، مضيفا أن الحادث قيد التحقيق.

ولم تكشف إدارة ترامب عن أنباء سقوط المروحية حتى الوقت الذي تواصلت فيه صحيفة نيويورك تايمز مع المكتب الصحفي للبيت الأبيض للتعليق مساء الإثنين.

ولم يُصدر المتحدث باسم الرئيس ترامب بياناً فورياً بشأن الحادث، ولم ترد القيادة المركزية للجيش على طلب للتعليق.