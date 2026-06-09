وأدى هذا ‌الارتفاع البالغ 19 بالمئة مقارنة مع 2024 إلى تسجيل أعلى مستوى للإنفاق ‌على الأسلحة ‌النووية منذ أن بدأت الحملة في تتبع الإنفاق السنوي على الأسلحة النووية لكل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا ‌والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل ‌في ⁠2020.

وأنفقت الولايات المتحدة 69.2 مليار دولار، أي أكثر من جميع الدول النووية الأخرى مجتمعة، وشهدت ⁠أكبر زيادة ‌بنسبة 22 بالمئة.

وتقول الحملة ⁠إن الولايات المتحدة تزيد الإنفاق العسكري بشكل عام ⁠بالإضافة إلى تعزيز ترسانتها النووية.

وجاءت الصين ​في المرتبة الثانية ⁠بزيادة سبعة ​بالمئة إلى 13.5 مليار دولار، وتفوقت بريطانيا على روسيا لتبوأ المركز الثالث ​من حيث الإنفاق، بزيادة بنسبة 17 بالمئة إلى 12.6 مليار دولار، وأنفقت روسيا 9.5 مليار دولار، بزيادة 6 بالمئة.

وتسعى ​الحملة ‌الحائزة على جائزة نوبل للسلام في 2017 ​إلى القضاء التام على الأسلحة النووية.