ووافق مجلس الأمن القومي في ألمانيا على إنشاء هذه الهيئة الجديدة، التي من المقرر أن تجمع الخبرات الألمانية المتعلقة بقدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي ومخاطرها المحتملة.

ومن المتوقع أيضا أن يعمل المعهد بشكل أوثق مع هيئات مماثلة في الخارج، وأن يدفع نحو وضع معايير دولية مشتركة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

وكانت العديد من الدول قد أنشأت بالفعل مثل هذه المعاهد، وفي ألمانيا، تولى المكتب الاتحادي لأمن المعلومات حتى الآن بعض المهام في هذا المجال.

وعقد اجتماع دولي حول توحيد معايير سلامة الذكاء الاصطناعي في سول في ديسمبر، وشارك فيه أيضا المكتب الاتحادي لأمن المعلومات.

كما ناقش مجلس الأمن، الذي يترأسه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الوضع الأمني في الشرق الأوسط. وقرر أيضا مراجعة القوانين المنظمة لتوريد السلع الأساسية والبنية التحتية الحيوية للسكان والقوات المسلحة في أوقات الأزمات، وتكييفها مع التحديات الحالية.

وكانت الحكومة الائتلافية الألمانية المكونة من المحافظين بزعامة ميرتس والحزب الديمقراطي الاجتماعي قد أنشأت مجلس الأمن القومي العام الماضي للاستجابة السريعة والفعالة للأزمات والتهديدات من جميع الأنواع.