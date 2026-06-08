وقال المتحدث باسم الشرطة، يزيد أبو بكر، في بيان إن نحو 47 من السكان كانوا يجتمعون مع والدي زعيم عصابة يُشتبه في تورطه بعمليات خطف، في إطار "مبادرة للمصالحة وإحلال السلام"، عندما وصل زعيم العصابة وقام باختطاف معظم الحاضرين.

ووقعت عملية الاختطاف الجماعي يوم الأحد، في بلدة ماجامين ديدي بمنطقة مارادون في ولاية زامفارا شمال غربي البلاد.

وغالبا ما تلجأ المجتمعات المحلية التي تشعر بأن الجيش لا يوفر لها الحماية من الهجمات المتكررة في شمال نيجيريا إلى التفاوض مع هذه الجماعات المسلحة.

وتواجه نيجيريا أزمة أمنية معقدة، لا سيما في شمال البلاد، حيث أسهم تمرد مستمر منذ أكثر من عقد، إلى جانب أنشطة الجماعات المسلحة التي تنفذ عمليات خطف مقابل فدية وتمارس التعدين غير القانوني، في تفاقم التحديات الأمنية.

ووفقا للأمم المتحدة، أدى التمرد في شمال شرق نيجيريا إلى مقتل آلاف الأشخاص وتشريد ملايين آخرين.