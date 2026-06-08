وقال مصدر دبلوماسي مطلع على القرار ‌إن مكتب التنفيذي ‌للهيئة ⁠قضى بأن خان ارتكب مخالفة جسيمة بعد تحقيق استمر 18 ⁠شهرا في ‌اتهامات بأنه دخل في ⁠علاقات جنسية من دون تراض ⁠مع محامية في مكتبه.

وينفي خان هذه ⁠التهم باستمرار. وسترسل الهيئة ما خلصت إليه لجميع الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 125، والتي من المتوقع أن تصوت في وقت لاحق ‌على احتمال عزله من منصبه.

وكان كريم خان قد تنحى مؤقتا عن منصبه بانتظار التحقيق، نافيا ارتكاب أي مخالفات، بينما خلص تقرير أممي إلى وجود "أساس واقعي" للادعاءات، في حين رأى قضاة أن الأدلة لا ترقى إلى مستوى الإثبات الحاسم.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه المحكمة الجنائية الدولية ضغوطا متزايدة، على خلفية تحقيقاتها في جرائم حرب وقراراتها المثيرة للجدل، بما في ذلك إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.