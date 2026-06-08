وفي السياق ذاته، أكدت إيران أن المباحثات مع واشنطن، والتي تهدف إلى وضع حد للتوترات والحرب في الشرق الأوسط، لا تزال مستمرة عبر الوسيط الباكستاني، رغم التصعيد العسكري الأخير مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "المشاورات الدبلوماسية تتواصل بطبيعة الحال في كل الظروف".

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات جوية استهدفت، وفق بيانه، "أهدافا عسكرية تابعة للنظام الإيراني" في مناطق غرب ووسط البلاد، من بينها مجمع بتروكيماويات في ماهشهر جنوب غرب إيران، وذلك بعد ساعات من إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه إسرائيل.

وأضاف الجيش أن العملية نُفذت "بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية"، مشيرا إلى أن سلاح الجو قصف مواقع عسكرية عدة داخل إيران.

في المقابل، أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان، بينما ذكرت وكالة مهر سماع دوي انفجارين قويين على الأقل في العاصمة طهران، وأشارت وكالة تسنيم إلى انفجارات في محيط مدينة كرج.