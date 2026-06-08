⁠وقالت القيادة الموحدة للقوات المسلحة ‌الإيرانية ‌إن ‌طهران أنهت ‌عملياتها ‌العسكرية ⁠ضد إسرائيل، محذرة ⁠من ‌شن ⁠هجمات أشد ⁠إذا واصلت إسرائيل ⁠هجماتها على لبنان.

وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الإثنين، إن إيران تشك في قدرة إسرائيل على شنّ هجماتها ضد إيران بدون التنسيق مع واشنطن.

وأضاف بقائي أنه "لا أحد يعتقد أن إسرائيل يمكنها شن مثل هذه الهجمات بدون التنسيق مع الإدارة الأمريكية"، مضيفا أن "هذا الأمر يؤجج انعدام ثقة طهران في واشنطن".

وكانت إيران قد أطلقت صواريخ على إسرائيل مساء أمس الأحد، وردت إسرائيل على ذلك بشن غارات جوية على إيران، في أول هجومين متبادلين منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان قد تم التفاوض عليه بين إيران والولايات المتحدة، حيز التنفيذ في أبريل الماضي.

ومن جانبه، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، في منشور له على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، إيران وإسرائيل إلى وقف القتال "فورا".