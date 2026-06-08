وقال المسؤول العسكري للصحفيين: "بدأ النظام الإيراني الليلة الماضية بإطلاق صواريخ بالستية في اتجاه إسرائيل ... وأطلق ما يقرب من 30 صاروخا بالستيا".

وأضاف المسؤول أن الحوثيين في اليمن أطلقوا صباح الأحد وبشكل منفصل صاروخين في اتجاه إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ في المقابل غارات جوية على "أهداف عسكرية" في غرب إيران ووسطها.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين أنه هاجم مجمع بتروكيميائيات في بندر ماهشهر في جنوب غرب إيران.

وبحسب المسؤول يتم في هذا المجمع "إنتاج مواد كيميائية تستخدم في الصواريخ البالستية التي تطلق نحونا، نحو دولة إسرائيل".

وأضاف: "الضربات والأضرار التي لحقت بالمجمع تعرقل قدرتهم على تصنيع أنواع مختلفة من الأسلحة".

وأشار المسؤول العسكري إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير تحدث مرتين الأحد مع قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم).

وقال: "بالأمس، تحدث رئيس الأركان مرتين مع قائد القيادة المركزية الأميركية، وهما يناقشان الوضع"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ودوّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة في شمال ووسط إسرائيل أثناء الهجمات الإيرانية، وفي القدس سُمع صباح الإثنين دوي انفجارات بحسب ما أفاد صحفيون في وكالة فرانس برس.

وأطلقت إيران الأحد دفعات من الصواريخ نحو إسرائيل للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي، ردا على قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله المدعوم من طهران.