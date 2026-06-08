وقال الجيش في بيان: "أنجزت عشرات الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية قبل قليل هجوما واسع النطاق استهدف منظومات الدفاع الاستراتيجية التابعة للنظام الإيراني الإرهابي".

وأضاف البيان: "خلال الفترة الأخيرة تم نشر منظومات دفاعية في عدة مناطق داخل إيران وذلك في إطار جهود النظام لإعادة إعمار قدراته على الرصد والدفاع التي تضررت خلال عملية زئير الأسد. وقد أسفرت الضربة عن تدمير هذه المنظومات".

وتشمل منظومات الدفاع الاستراتيجية عادةً الرادارات بعيدة المدى، وأنظمة كشف وتتبع الطائرات والصواريخ، وبطاريات الدفاع الجوي.

وأكدت إيران، الإثنين، أن المباحثات مع الولايات المتحدة، والهادفة لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط، تتواصل عبر الوسيط الباكستاني، رغم التصعيد الأخير المتمثل بتبادل الضربات مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "المشاورات الدبلوماسية تتواصل بطبيعة الحال في كل الظروف".

ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو قصف عدة أهداف في مجمع البتروكيماويات في ماهشهر بجنوب غرب إيران، كما شن هجمات ضد أهداف عسكرية في إيران، بعد ساعات من إطلاق طهران صواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية.