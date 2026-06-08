ونشر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صورة تجمع العلمين الإيراني واللبناني، تزامناً مع إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه إسرائيل.

ورد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بصورة أخرى ضمت العلم الإيراني إلى جانب علم حزب الله، في إشارة إلى العلاقة بين طهران والحزب المدعوم منها.

وقال ساعر في تعليق على الصورة: "تفضل لقد أصلحتها لك أيها المحتال".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن سلاح الجو قصف عدة أهداف في مجمع البتروكيماويات في ماهشهر بجنوب غرب إيران.

ويأتي ذلك بعد شن إسرائيل هجمات ضد أهداف عسكرية في إيران، بعد ساعات من إطلاق طهران صواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية.

من جانبه أعلن التلفزيون الإيراني أن انفجارات دوت في طهران وتبريز وأصفهان.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارين قويين على الأقل في طهران.

كما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن انفجارات وقعت في محيط مدينة كرج الإيرانية.