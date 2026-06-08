وقال هاكابي في منشور على صفحته في منصة "إكس": "أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل الليلة الماضية وفجر اليوم. دوت صافرات الإنذار الساعة السادسة صباحا في القدس".

وأضاف: "تم اعتراض الصواريخ، ولله الحمد! إيران ووكلاؤها من عملاء الشر يريدون حرق أميركا وإسرائيل. إن السفينة الأم للشيطان موجودة في طهران".

وأعادت إيران التصعيد العسكري إلى الواجهة بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار في أبريل، قائلة إن الهجوم جاء ردا على القصف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت.

وبينما أكدت إسرائيل اعتراض جميع الصواريخ وتعهدت بمواصلة عملياتها في لبنان.

من جانبه، سارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم الرد.

وحذر ترامب من أن التوتر الحالي قد يعرقل التوصل إلى اتفاق مرتقب بين واشنطن وطهران، في وقت دفعت فيه التطورات العراق وسوريا وإيران إلى فرض قيود على حركة الطيران وإغلاق أجزاء من مجالاتها الجوية.