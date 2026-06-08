ويأتي ذلك بعد إعلان إسرائيل شن هجمات ضد أهداف عسكرية في إيران، بعد ساعات من إطلاق طهران صواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "القوات الجوية قصفت أهدافا عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران".

وأضاف الجيش: "سلاح الجو هاجم أهدافا عسكرية في إيران بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية".

من جانبه أعلن التلفزيون الإيراني أن انفجارات دوت في طهران وتبريز وأصفهان.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارين قويين على الأقل في طهران.

كما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن انفجارات وقعت في محيط مدينة كرج الإيرانية.

ترامب ونتنياهو

وفي وقت سابق كشفت القناة 12 الإسرائيلية، الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب التريث قبل الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وأوضحت القناة 12، أن ترامب طلب من نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية، عدم الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني ومنح المفاوضات بشأن اتفاق مع إيران بضعة أيام إضافية للاستمرار، وفقا لمسؤول أميركي رفيع المستوى ومصدر إسرائيلي مطلع على المحادثة.

وقال المسؤول الأميركي إن ترامب أبلغ نتنياهو بأنهم على وشك التوصل إلى اتفاق، وطلب منه منحه بضعة أيام إضافية للسماح للمفاوضات بالاستمرار وعدم التدخل فيها.

وأضاف أن نتنياهو حاول إقناع ترامب بتغيير موقفه، وأبدى تحفظات على الطلب، لكنه في النهاية "وافق نوعا ما على طلب الرئيس".