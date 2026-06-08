وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مناطق ديمونة وبئر السبع والنقب الشرقي والنقب الجنوبي والقدس، عقب رصد الصواريخ.

وبحسب التقارير، فعّلت إسرائيل منظومات الدفاع الجوي للتعامل مع التهديدات القادمة، في ظل حالة تأهب قصوى فرضتها المؤسسة الأمنية بعد الضربات المتبادلة بين الجانبين.

وأشارت القناة إلى سماع دوي انفجارات في منطقة القدس وشمال البحر الميت، يُعتقد أنها ناجمة عن عمليات اعتراض للصواريخ أو سقوط شظايا في أعقاب تفعيل منظومات الدفاع الجوي.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ "الموجة الأولى" من الضربات الجوية ضد أهداف عسكرية إيرانية، رداً على الهجمات الصاروخية التي استهدفت إسرائيل خلال الساعات الماضية.

ويعكس تبادل الضربات بين طهران وتل أبيب استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة خلال الساعات المقبلة.