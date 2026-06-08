ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول عسكري أميركي قوله: "الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران".

وقال مسؤول أميركي للموقع إن الضربات الإسرائيلية كانت "محدودة نسبيا" من حيث النطاق.

كان سلاح الجو الإسرائيلي قد نفذ ضربات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران صباح الاثنين، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان.

وتأتي هذه الضربات ردا على هجوم صاروخي إيراني ضد إسرائيل، وهو الأول منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل.

وقد يؤدي استمرار تبادل إطلاق النار إلى تقويض المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وربما إلى استئناف الحرب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل ساعات من الضربات التريث وعدم الرد.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه تم سماع انفجارات في طهران وكرج وأصفهان وتبريز وكرمانشاه.

كما أغلقت إيران مجالها الجوي حول مطار الإمام الخميني الدولي في طهران عقب الضربات.