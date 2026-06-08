وأوضح الموقع أن الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع تتضمن أنظمة دفاع جوي، ومنصات إطلاق صواريخ، ومصانع مسيرات.

كما نقل عن مصادر مطلعة أن المستشفيات في إسرائيل انتقلت للعمل وفق نظام الطوارئ.

من جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي شن 15 غارة على إيران خلال هجوم ليل الاثنين.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن البحرية الإسرائيلية شاركت في الهجوم على إيران.

قبل ذلك، نقلت وكالة مهر، الاثنين، عن الحرس الثوري الإيراني أن إسرائيل شنت هجمات على إيران باستخدام صواريخ تُطلق من الجو.

وأوضح الحرس الثوري أن "إسرائيل استهدفت مواقع في إيران باستخدام صواريخ باليستية تُطلق من الجو".

وذكرت مصادر إيرانية أن المدن التي تعرضت للقصف الإسرائيلي هي طهران وأصفهان وتبريز وكرمانشاه وكرج وبعض المناطق الأخرى في غرب إيران.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الهجوم الإسرائيلي استهدف أيضا مطار مهر آباد في العاصمة الإيرانية.

وفي وقت سابق، الاثنين، أعلنت إسرائيل شن هجمات ضد أهداف عسكرية في إيران، بعد ساعات من إطلاق طهران صواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "القوات الجوية قصفت أهدافا عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران".

وأضاف الجيش: "سلاح الجو هاجم أهدافا عسكرية في إيران بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية".

من جانبه، أعلن التلفزيون الإيراني أن انفجارات دوت في طهران وتبريز وأصفهان.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارين قويين على الأقل في طهران.

كما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن انفجارات وقعت في محيط مدينة كرج الإيرانية.