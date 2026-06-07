وقال ترامب لصحيفة فايننشال تايمز إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لن يكون أمامه خيار" سوى قبول أي اتفاق تتفاوض عليه الولايات المتحدة مع إيران.

وأضاف ترامب: "أنا من يتخذ القرارات. أنا من يتخذ جميع القرارات. هو (نتنياهو) لا يتخذ القرارات".

وجاءت تصريحات ترامب بعد وقت قصير من إطلاق إيران دفعة من الصواريخ الباليستية على إسرائيل في أخطر خرق لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أوائل أبريل.

وأكد ترامب أن الضربات الإيرانية لم تغير رغبته في إتمام المفاوضات الأميركية الإيرانية.

وقال لصحيفة فايننشال تايمز: "لن يكون لذلك أي تأثير على الاتفاق".

وأضاف: "سنرى كيف ستنتهي الأمور. لكن تلك الضربات الصاروخية على إسرائيل كانت هجمات لم تحقق أي تأثير على الإطلاق. إنها واحدة من تلك الأمور المستمرة منذ 3000 عام، أو 47 عاما، بحسب طريقة الحساب".

وشدد على أن الهجوم الإيراني يوم الأحد لن يؤثر على حساباته. وقال: "قد ينجح الاتفاق بناء على مزاياه الخاصة، أو لا ينجح، لكن هذا لن يكون له أي تأثير عليه".

وعندما سئل عما سيحدث إذا فشل أي اتفاق من هذا النوع "بسبب جوهره"، قال ترامب إنه سيفكر في تنفيذ عملية كوماندوز داخل إيران.

وأوضح: "هذا يعني أحد أمرين. الأول أنه ربما سندخل ونتولى ما تبقى من الأمور التي لم نتعامل معها عسكريا. أو قد يعني ببساطة أننا سنواصل الحصار على إيران، لأن الحصار كان على الأرجح أقوى من أي هجوم تعرضت له تلك الدولة".