وأوضحت الخارجية أن "القوات المسلحة الإيرانية نفذت ضربات دفاعية ضد إسرائيل".

وأضافت أن الضربات "جاءت في أعقاب الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ضد لبنان".

وبينت أن "وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أبريل".

وحذرت من أن "أي إجراءات تتخذها إسرائيل ضد إيران أو لبنان ستقابل برد ساحق".

من جانبه، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محادثات مساء الأحد بشأن "آخر التطورات" في الشرق الأوسط مع نظرائه البريطاني والتركي والفرنسي والقطري، بالإضافة إلى الوسيط الباكستاني، وفق ما أفادت وزارة الخارجية.

وأفادت الخارجية في بيان أن "المحادثات المنفصلة ركزت على رد إيران على ما وصفته بانتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة في لبنان من قبل إسرائيل".

وجاءت المكالمات الهاتفية فيما أطلقت إيران دفعات من الصواريخ على إسرائيل بعد غارة إسرائيلية دامية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتحدث عراقجي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وتركيا، وأعضاء الفريق الباكستاني الذي يؤدي وساطة بين طهران وواشنطن بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.