وقطع ترامب المقابلة بعد أن اتهم 4 شبكات إخبارية أميركية بأنها "فاسدة"، خلال نقاش أخير حول مزاعمه بشأن الانتخابات الأميركية.

وقال ترامب لويلكر: "أنتم شبكة منحازة وفاسدة. آسف. دعينا ننهي الأمر لأنني اكتفيت. شكرا لك يا عزيزتي، استمتعي بوقتك".

وتصاعد التوتر خلال الجزء الأخير من المقابلة عندما ضغطت ويلكر على ترامب بشأن صندوق مقترح بقيمة 1.8 مليار دولار، يهدف إلى تعويض أشخاص قالوا إنهم تعرضوا للاستهداف بسبب ما وصفه الجمهوريون بـ"تسييس" الحكومة خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وسألت ويلكر ترامب عما إذا كان قد تراجع عن المشروع بعد تصريحات القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش بأن الإدارة لن تمضي قدما فيه.

وقالت: "للتوضيح فقط، هل تتراجعون تماما عن الصندوق كما قال القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش، أم تبحثون عن طريقة أخرى لإحيائه؟".

ورد ترامب مدافعا عن الفكرة، قائلا إن أشخاصا تعرضوا للأذى بسبب مسؤولين في إدارة بايدن.

وأضاف: "الناس تضرروا بشدة بسبب مجانين اليسار المتطرف الذين عملوا مع إدارة بايدن وجو النعسان. إنهم أشخاص شرسون، وما فعلوه بالناس كان عنيفا. وبالطبع استهدفوني أكثر من أي شخص آخر".

وعندما سألته ويلكر مجددا إن كان لا يزال يسعى لإحياء الصندوق، قال ترامب إنه يؤيد الفكرة شخصيا لكنه أقر بأنها تحتاج إلى موافقة رسمية.

وقال: "لو كان الأمر بيدي، لمنحتهم الأموال التي يستحقونها. شخصيا أعتقد أن صندوق مكافحة التسييس فكرة عظيمة، وكثير من الجمهوريين يعتقدون ذلك أيضا، لكن يجب أن تتم الموافقة عليه".

وفي وقت لاحق، وسع ترامب هجومه ليشمل وسائل الإعلام ومسؤولي إدارة بايدن، متهما إياهم بتدمير حياة الناس.

وقال: "أنا أحب هذه الفكرة، لأن أشخاصا مثلكم، الصحافة الكاذبة والقذرة والفاسدة، وأشخاصا مثل بايدن الغبي، وهو ليس ذكيا بما يكفي ليفهم ما يجري، لكن المحيطين به حول مكتبه الرئاسي الجميل في المكتب البيضاوي، دمروا حياة الناس".

وردت ويلكر على تصريحات ترامب بالقول إنه لا توجد أدلة على ما يقوله. وقالت: "للتوضيح فقط، لا يوجد دليل على ما تقوله".

لكن ترامب رفض ذلك قائلا: "هناك الكثير من الأدلة. اسمعيني جيدا، هناك أدلة هائلة، لا يوجد سوى الأدلة".

وكرر ترامب بعد ذلك ادعاءه بأن انتخابات 2020 "تم تزويرها"، وربط ذلك ببطء فرز الأصوات في كاليفورنيا.

وقال: "الانتخابات كانت مزورة. كانت انتخابات قذرة. وهذا يحدث مجددا الآن في كاليفورنيا".

وأشار ترامب إلى أن ولاية كاليفورنيا تستغرق أكثر من شهر لاعتماد نتائج الانتخابات الرسمية.

وأضاف: "كل ما علي فعله هو أن أنظر. إنهم فاسدون تماما مثلكم، وصحافتكم فاسدة، وبرنامج ميت ذا برس فاسد".

وتابع قبل إنهاء المقابلة: "انتخاباتكم فاسدة، وأنتم فاسدون، وبرنامج ميت ذا برس فاسد، وكذلك ABC وCBS وCNN".

وحاولت ويلكر إبقاء المقابلة مستمرة، مشيرة إلى أن "إن بي سي" سافرت إلى ويسكونسن لإجراء اللقاء.

وقالت: "سيدي الرئيس، من فضلك... لقد سافرت إلى ويسكونسن من أجل هذه المقابلة". لكن ترامب رد قائلا إنه منحها وقتا كافيا بالفعل.