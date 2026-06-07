وقالت الشرطة إن البحث عن المشتبه بهم مستمر، في أعقاب اندلاع إطلاق النار الذي دفع الحشود إلى الركض بحثا عن مكان للاحتماء، بينما سارع آخرون لمساعدة الضحايا.

وقال جو هيفيرنان نائب رئيس شرطة توليدو، إنه لم يتم احتجاز أي مشتبه به بعد مرور ساعات على الحادث، وحثت السلطات حضور المهرجان على التقدم بأي صور أو مقاطع فيديو على هواتفهم للحصول على أدلة محتملة.

ووقع إطلاق النار قرب مهرجان "أولد وست إند"، وهو تجمع سنوي للموسيقى الحية والجولات المنزلية.

وأضاف هيفيرنان أنه يبدو أن هناك شخصين على الأقل أطلقا النار، وكانا "على الأرجح يطلقان النار على بعضهما البعض".

وتراوحت أعمار الضحايا بين 14 و61 عاما، وقال هيفيرنان أن اثنين منهم في حالة حرجة.

وقال مايك ديواين حاكم ولاية أوهايو في بيان: "إنني قلق للغاية بشأن الوضع في توليدو الليلة. يجب أن تكون المهرجانات الصيفية مساحات آمنة للعائلات لقضاء الوقت معا من دون خوف من العنف".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على منصات التواصل الاجتماعي أشخاصا يركضون وسط أصوات طلقات نارية، ومسؤولي الطوارئ وهم يتفقدون آخرين يبدو أنهم مصابون.

وقالت رئيسة إدارة الإطفاء أليسون أرمسترونغ، إنه كان من الصعب الوصول إلى المستشفى بسبب الازدحام المروري الناتج عن مغادرة الناس للمهرجان، لكن مسعفي الطوارئ تمكنوا من نقل جميع المرضى من مكان الحادث في غضون ساعة.

ويعد مهرجان "أولد وست إند" احتفالا يستمر لمدة يومين في الحي التاريخي بتوليدو، ويشمل موسيقى حية وبائعي أغذية وجولات في المنازل وتسوقا، ووصفه بيري بأنه "انطلاقة لموسم المهرجانات الصيفية في توليدو".

وتنتشر الأسلحة النارية بكثرة في الولايات المتحدة، ويموت الآلاف في أنحاء البلاد متأثرين بجروح ناجمة عن إطلاق النار كل عام.