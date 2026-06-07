وقالت شرطة مدينة توليدو، في بيان نشرته على منصة "إكس"، إن عناصرها عثروا على عدد من ضحايا إطلاق النار بالقرب من مهرجان "أولد ويست إند"، وذلك عقب تلقي بلاغات عن الحادث.

وأضافت الشرطة أن عددا من المصابين نقلوا إلى مرافق طبية قريبة لتلقي العلاج، دون أن تكشف حتى الآن عن عدد الضحايا أو طبيعة إصاباتهم.

وأعلنت شرطة توليدو إطلاق عملية بحث مكثفة عن المشتبه به أو المشتبه بهم، داعية السكان والزوار إلى تجنب المنطقة حتى انتهاء التحقيقات.

ويأتي الحادث في ظل استمرار حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، حيث تؤدي الأسلحة النارية المنتشرة على نطاق واسع إلى سقوط آلاف الضحايا سنوياً.