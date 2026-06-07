وقالت القيادة، في منشور على منصة "إكس"، إن المسيّرتين كانتا تهددان أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، مؤكدة أن القوات الأميركية تعاملت معهما في إطار حماية حركة النقل البحري الدولية.

وأضافت "سنتكوم" أن القوات الأميركية في المنطقة "تبقى في حالة تأهب وجاهزية لمواصلة الدفاع ضد أي عدوان إيراني"، مشددة على استمرار استعدادها لحماية قواتها وضمان أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد التوترات في منطقة الخليج، وبعد يوم من إعلان القيادة المركزية اعتراض صواريخ باليستية وطائراتمسيّرة إيرانية قالت إنها كانت تستهدف مضيق هرمز ودولاً خليجية مجاورة.