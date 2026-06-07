وشارك آلاف المتظاهرين في مسيرة جابت شوارع العاصمة، رافعين الأعلام الألبانية ولافتات كتب عليها "إيفانكا، عودي إلى بلدك" و"ألبانيا ليست للبيع"، كما طالبوا باستقالة رئيس الوزراء إدي راما.

ويقود المشروع كل من إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، ويستهدف إنشاء مجمع يضم فنادق ومنتجعات فاخرة داخل محمية فيوسا-نارتا الطبيعية الواقعة على الساحل الأدرياتيكي، والتي تعد موطناً لآلاف طيور النحام الوردي.

ونفى رئيس الوزراء الألباني وجود مشروع معتمد حتى الآن، مؤكداً أن الحكومة لم توافق على أي مخطط نهائي، وأن خبراء دوليين يشاركون في دراسة المقترح بهدف إنشاء مشروع "فريد من نوعه".

في المقابل، يتهم المحتجون الحكومة بتقديم مصالح المستثمرين على حساب البيئة والمصلحة العامة، ويحذرون من تدمير أجزاء واسعة من المحمية الطبيعية.

وكان المشروع قد طرح قبل عامين، لكنه عاد إلى الواجهة بعد نشر مقاطع فيديو تظهر أعمالا تحضيرية وجرافات على الساحل، إضافة إلى زيارات قامت بها إيفانكا ترامب إلى ألبانيا وتصريحات ترويجية أدلت بها للمشروع في إحدى حلقات البودكاست.