وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر تطبيق "تيليغرام"، إن عمليات الاعتراض جرت بين الساعة السابعة صباحا والثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وشملت 13 منطقة روسية إضافة إلى مناطق فوق البحر الأسود.

وامتدت الهجمات إلى عدة مناطق في وسط روسيا، فضلا عن منطقتي لينينغراد وبسكوف في شمال غربي البلاد، كما شملت العاصمة موسكو.

من جانبه، نشر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين سلسلة تحديثات حول عمليات الدفاع الجوي، فيما أظهر إحصاء غير رسمي إسقاط 14 طائرة مسيّرة في محيط العاصمة خلال اليوم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بالطائرات المسيّرة بين روسيا وأوكرانيا، واتساع نطاقها ليشمل العمق الروسي.