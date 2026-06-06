وقالت كيم، في تصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، إن "وضعنا كقوة نووية غير قابل للتفاوض على الإطلاق، ولن نتسامح مع أي تهديد".

وتأتي هذه التصريحات عشية زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بيونغ يانغ، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية بشأن أمن شبه الجزيرة الكورية.

وتعد كيم يو جونغ، التي تشغل رسمياً منصب مديرة إدارة الشؤون العامة في حزب العمال الحاكم، من أبرز الشخصيات المؤثرة في رسم سياسات كوريا الشمالية، خصوصاً في ملفات العلاقات الخارجية والأمن.