وأضاف المصدر أن واشنطن تدرس أيضا استخدام تلك الأصول للمساهمة في إصلاح الأضرار التي لحقت بالفعل بحلفائها في المنطقة، في إطار مراجعة أوسع لآليات التعويض والدعم.

وأشار إلى أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وجّه فريقاً مختصا بإجراء تقييم شامل لتكاليف الأضرار التي نسبت إلى إيران في دول الخليج، تمهيداً لدراسة سبل تمويل عمليات الإصلاح وإعادة الإعمار.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التوترات الإقليمية، وسط تحركات أميركية تهدف إلى تعزيز دعم الحلفاء وحماية البنية التحتية الحيوية في المنطقة.