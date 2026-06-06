وقال محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني في وقت سابق إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، داعيا إلى الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة بموجب العقوبات الأميركية.

وأضاف رضائي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" بثت الجمعة "إن كان (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) يرغب في التوصل لاتفاق مع إيران، فإن هذه الأربعة والعشرين مليارا تعد اختبارا للثقة". وتابع "هذه أموالنا، وليست أموال الولايات المتحدة".

وباكستان هي الوسيط الرئيسي في هذه المباحثات الهادفة إلى وضع حد للحرب.

وعلى مدى الشهرين الماضيين، تعثرت الجهود الرامية إلى تحويل الهدنة إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، في حين أثر النزاع على الأسواق العالمية.