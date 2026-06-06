وأعلن رئيس الشركة فاديم باديكا، في مقابلة مع وكالة تاس، أن روسيا بدأت بالفعل في بناء نموذج أولي لطائرة سو-75 "كش ملك" المقاتلة من الجيل الخامس.

وأوضح فاديم باديكا، قبل انعقاد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أن إنتاج مقاتلة من الجيل الخامس أمر بالغ الأهمية بالنسبة لروسيا.

وقال "بالنسبة لنا، يُعدّ بدء إنتاج مقاتلة حديثة أحادية المحرك من الجيل الخامس أمراً بالغ الأهمية، إذ انسحبت روسيا من هذا السوق لعدة أسباب في العقود الأخيرة".

وأضاف "ورغم أن الاتحاد السوفيتي أنتج عشرات الآلاف من الطائرات المقاتلة أحادية المحرك، فإن العمل على طائرة كش ملك وصل بالفعل إلى مرحلة النموذج الأولي".

وأشار باديكا إلى أن جدول التسليم سيعتمد على مدى تقدم العمل مع العملاء، ومستوى اهتمامهم، والأهداف المحددة.

وأشارت تقارير إلى أن روسيا وبيلاروسيا تعملان على تطوير الطائرة، التي تم الكشف عنها للمرة الأولى في معرض "ماكس 2021"، ثم في معرض دبي للطيران 2021.