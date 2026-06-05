وأضاف ترامب، في مقابلة مع برنامج "ميت ذا برس" على شبكة "إن بي سي نيوز"، أن القادة الإيرانيين "أقوياء وفخورون"، لكنهم سيجدون أنفسهم أمام خيار وحيد يتمثل في التوصل إلى اتفاق.

وقال: "ليس أمامهم خيار، وسيستغرق الأمر بعض الوقت".

وتأتي تصريحات ترامب بينما تواصل واشنطن وطهران مفاوضات معقدة لإنهاء الحرب التي دخلت شهرها الرابع، وسط هدنة هشة شهدت توترات متزايدة خلال الأيام الأخيرة، خصوصاً في محيط مضيق هرمز.

ورفض ترامب الانتقادات التي تتهمه بالتباطؤ في إنهاء الصراع، مشيرا إلى أن مثل هذه النزاعات تستغرق سنوات وليس أشهرا.

وأكد الرئيس الأميركي أن العمليات العسكرية ألحقت أضرارا واسعة بالقدرات الإيرانية، قائلا إن معظم منشآت إنتاج الطائرات المسيّرة والصواريخ ومنصات الإطلاق تعرضت للتدمير.

وأضاف أن إيران ما زالت تحتفظ بجزء من ترسانتها، مقدرا ما تبقى لديها بنحو 21 إلى 22% من الصواريخ التي كانت تمتلكها في بداية الحرب.

وفي الوقت نفسه، لمح ترامب إلى أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا، لكنه لم يستبعد خيارات أخرى إذا فشلت المفاوضات، قائلاً إن البديل "ليس جيدا".