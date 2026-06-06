وقالت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها اعترضت المسيّرات الأربع ودمرتها، قبل أن تنفذ ضربات استهدفت مواقع رادار للمراقبة الساحلية في منطقتي غوروك وجزيرة قشم الإيرانية، بهدف منع هجمات إضافية.

وأضافت القيادة في بيان أن القوات الأميركية "لا تزال يقظة ومستعدة للرد على أي عدوان إيراني غير مبرر دفاعاً عن النفس".

ويأتي الإعلان بعد ساعات من إفادة مسؤول أميركي لشبكة "سي إن إن" بأن إيران أطلقت عدة طائرات مسيّرة باتجاه مضيق هرمز، وأن القوات الأميركية أسقطت عددا منها.

وفي المقابل، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بسماع طلقات تحذيرية قرب مضيق هرمز، مرجحة ارتباطها بتحركات سفن أميركية في المنطقة.