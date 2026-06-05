وأفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن المسؤول الأميركي بأن المسيّرات كانت متجهة نحو المضيق، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة المهمة أو الأهداف المحتملة.

ويأتي ذلك في وقت نقلت فيه وكالة "مهر" الإيرانية عن مصادر محلية سماع طلقات تحذيرية بالقرب من مضيق هرمز، مرجحة أن تكون مرتبطة بتحركات سفن أميركية في المنطقة.

وفي موازاة التطورات الميدانية، حذر مسؤول إيراني بارز في تصريحات للشبكة الإخبارية الأميركية من اتساع نطاق المواجهة، مؤكدا أن أي اتفاق لخفض التوتر يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.

وأضاف المسؤول أن استئناف العمليات العسكرية سيدفع الولايات المتحدة إلى "ممر مظلم"، في إشارة إلى احتمال اتساع دائرة الصراع.

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار التوتر في محيط مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والطاقة في العالم، في وقت تراقب فيه الأسواق العالمية أي تصعيد قد يؤثر على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة.