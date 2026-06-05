وأضاف ترامب، في مقابلة مع برنامج "ميت ذا برس" على شبكة "إن بي سي نيوز" أن طهران ما زالت تحتفظ بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، لكنه اعتبر أن قدراتها الحالية لا تقارن بما كانت عليه قبل بدء المواجهة العسكرية.

وقال: "لديهم بعض الصواريخ وبعض الطائرات المسيرة. من حيث النسبة المئوية، ربما ما بين 21 و22% من صواريخهم. إنها صواريخ كثيرة، لكنها ليست كما كانت في البداية عندما هاجمناهم".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تواصل فيه واشنطن تقييم نتائج العمليات العسكرية التي استهدفت مواقع ومنشآت إيرانية خلال الأشهر الماضية، وسط استمرار التوترات الإقليمية رغم الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة.