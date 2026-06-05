وقالت القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ (إندوباكوم) إن القوات الأميركية نفذت عملية اعتراض وتفتيش للناقلة "إم تي دافينا" خلال الليل، مشيرة إلى أن السفينة مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية.

وأضافت القيادة في بيان أن الولايات المتحدة ستواصل عمليات المراقبة البحرية العالمية لاعتراض السفن التي تقدم دعما ماديا لإيران أو تشارك في أنشطة تعتبرها واشنطن غير قانونية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على الناقلة عام 2024، متهمة إياها بنقل النفط الخام الإيراني إلى الصين.

ويأتي الاعتراض في ظل تصاعد التوترات الإقليمية منذ اندلاع المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في فبراير الماضي، وما تبع ذلك من اضطرابات في حركة الملاحة والطاقة بالمنطقة.

كما سبق للجيش الأميركي أن أعلن في أبريل الماضي اعتراض ناقلات نفط أخرى مرتبطة بإيران في المحيط الهندي، ضمن حملة أوسع لتشديد الرقابة على صادرات النفط الإيرانية.