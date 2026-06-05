وأبلغ رواد الفضاء الموجودون على متن المحطة بالعودة إلى مهماتهم الطبيعية بعد أن طلب منهم التأهب لإخلاء المحطة بسبب تفاقم تسرب للهواء.

وكان أفراد مهمة "كرو-12" التابعة لناسا على متن المحطة، وهما رائدا فضاء أميركيان، ورائد فضاء فرنسي، ورائد فضاء روسي، قد تلقوا أوامر من مركز التحكم التابع لناسا عند الساعة 13:04 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، الجمعة، بالدخول إلى مركبة كرو دراغون الراسية بالمحطة وارتداء بدلات الفضاء تحسبا لاحتمال الحاجة إلى إخلاء طارئ بسبب تسرب الهواء، وفقا لمسؤول في ناسا.

لكن بعد ظهر الجمعة أعلنت المتحدثة باسم ناسا، بيثاني ستيفنز، أن وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس أوقفت أعمال الإصلاح الهيكلي مؤقتا إلى حين تقييم القياسات والبيانات.

وقالت في منشور على منصة "إكس": "في ضوء هذا التطور، وجهت ناسا أفراد الطاقم الموجودين داخل مركبة دراغون إلى إنهاء إجراءات الاحتماء الآمن والعودة إلى العمليات المخطط لها على متن محطة الفضاء الدولية. ونتطلع إلى العمل مع روسكوزموس على نهج تعاوني لمعالجة التسربات".

وكانت ناسا وروسكوزموس، وهما المشغلان الرئيسيان للمحطة، تتجادلان منذ أشهر حول أسباب التسربات الهوائية الصغيرة والحلول المحتملة لها داخل وحدة الخدمة الروسية "زفيزدا"، وهي هيكل أساسي في المختبر الفضائي الذي يبلغ حجمه تقريبا حجم ملعب كرة قدم.

وقد ظلت التسربات الهوائية محدودة نسبيا خلال الأشهر الأخيرة، لكن المشكلة تفاقمت يوم الاثنين عندما ارتفع معدل فقدان الهواء من رطل واحد يوميا إلى رطلين يوميا، بحسب مسؤول كبير في ناسا تحدث لوكالة رويترز.

ووفقا لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، قالت روسكوزموس إن خبراءها اكتشفوا تسربين للأكسجين على متن محطة الفضاء الدولية، لكن لا يوجد تهديد فوري للطاقم.

وأضافت الوكالة أن التسرب الأول أغلق بسرعة، بينما كانت الاستعدادات جارية لإغلاق التسرب الثاني.

وكانت ستيفنز قد أوضحت في وقت سابق أن قرار مطالبة أفراد الطاقم الأربعة بالاستعداد للإخلاء اتخذ "من باب الحيطة والحذر".

وقالت في منشور على منصة "إكس": "إن نفق الانتقال في وحدة الخدمة زفيزدا، المعروف باسم (PrK)، يعاني منذ فترة من شقوق وتسربات، وقد عملت روسكوزموس على الحد من آثارها قدر الإمكان حتى الآن".

وأضافت أن هذه "الشقوق كانت دائما مصدر قلق تراقبه ناسا عن كثب. وتعمل ناسا وروسكوزموس على تحديد السبب الجذري لهذه الشقوق، بينما تدير روسكوزموس المشكلة من خلال إجراءات تشغيلية للتخفيف من آثارها وجهود إصلاح جزئية دورية. وبعد ظهور تسربات جديدة، قررت روسكوزموس تنفيذ عملية إصلاح أكثر شمولا يوم الجمعة".

وأوضحت: "ومن باب الحيطة والحذر، وجهت ناسا جميع أفراد مهمة سبيس إكس كرو-12 التابعة للوكالة، بالإضافة إلى رائد الفضاء كريس ويليامز، إلى اتخاذ وضعية أمان مشددة داخل مركبة كرو دراغون أثناء تنفيذ أعمال الإصلاح. ونواصل العمل مع نظرائنا الروس، إلى جانب بقية المجتمع الدولي الداعم لمحطة الفضاء الدولية، للتوصل إلى حل أكثر ديمومة لهذه المشكلة".

وبحسب وكالة رويترز، لم يسبق لرواد الفضاء إخلاء محطة الفضاء الدولية منذ تأسيسها قبل 27 عاما.