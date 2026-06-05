وخلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الدولي في مسقط رأسه، مدينة سان بطرسبرغ، وصف بوتين الرسالة المفتوحة التي اقترح فيها زيلينسكي عقد اللقاء بأنها "وقحة".

وتساءل بوتين قائلا: "هل هذه وسيلة لتهيئة ظروف لعقد لقاءات ومحادثات شخصية، أم لخلق بيئة تجعل أي لقاءات شخصية أمرا مستحيلا؟ أعتقد أنه الأمر الثاني".

وأكد بوتين أنه لا يرى "جدوى" من هذا اللقاء.

كان زيلينسكي قد نشر، الخميس، رسالة مفتوحة موجهة إلى بوتين، واقترح فيها أن يلتقي الزعيمان للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، محذرا من أن كييف مستعدة لمواصلة القتال في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وقال زيلينسكي في رسالته إن غالبية الروس سئموا من هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الأوكرانية والتضخم ونقص الوقود، وأنهم مستعدون للسلام.

وأضاف: "إذا لم تصل بنفسك إلى استنتاج مفاده أن الوقت حان لإنهاء هذه الحرب، فستواصل أوكرانيا القتال من أجل بقائها"، محذرا من أن هذا ربما يهدد مكانة بوتين الشخصية.

وتابع: "هذه حقيقة من حقائق التاريخ الروسي تعرفها جيدا: عندما تعاني روسيا، يأتي التغيير".