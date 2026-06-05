وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست الأربعاء إنه "يرغب بلقاء" خامنئي، في وقت تتعثر فيه المحادثات بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال ترامب: "أرغب في لقائه، أرغب في لقاء الجميع، وربما سنلتقي في مرحلة ما، بناء على ما تؤول إليه الأمور".

وخلال لقاء تليفزيوني، رد عباس عراقجي، قائلا "لقد رأيت مقالا ألمح فيه إلى أنه (دونالد ترامب) مستعد لعقد اجتماع أو أنه يريد ترتيب اجتماع".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، رافضا هذا الاحتمال، "لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون واقعيين".

وخلف مجتبى والده علي خامنئي الذي قُتل بضربات أميركية إسرائيلية في 28 فبراير في اليوم الأول من الحرب، بعد أكثر من 36 عاما في المنصب، لكنه لم يظهر علنا منذ تعيينه في مطلع مارس قائدا أعلى لإيران، واقتصرت تصريحاته على البيانات المكتوبة.

وأكد عراقجي أنه "لأسباب أمنية، تنصحه الأجهزة الأمنية بعدم الظهور بشكل أكبر في الأماكن العامة مما هو عليه الآن".

ودعا عراقجي الولايات المتحدة إلى "إدراك حقائق إيران"، و"تغيير طريقة رؤيتها للأمور"، و"تكييف علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية كقوة إقليمية، أو حتى أكثر من ذلك".

وصرح الوزير الإيراني بأنه كان بنفسه في مقر إقامة المرشد السابق وقت القصف في 28 فبراير.

وبعد 40 يوما من القصف، دخل وقف إطلاق نار هش حيز التنفيذ في 8 أبريل بين إيران والولايات المتحدة، لكن الطرفين المتحاربين يتبادلان الاتهامات بانتظام بانتهاك الهدنة.