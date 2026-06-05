وأوضح بيسكوف أنه: "جرى إطلاع بوتين على رسالة زيلينسكي"، مضيفا: "لا توجد قنوات اتصال رسمية بين روسيا وأوكرانيا".

وبين أن روسيا تأمل باستئناف المفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا.

وفيما يتعلق بالموقف الأميركي قال بيسكوف إن "موقف البيت الأبيض من أوكرانيا متسق ومتناقض في آن معا"، مشيرا إلى أنه: "لا خطط لعقد اجتماع بين بوتين وترامب في المنظور القريب".

كما أفاد بأن بوتين "لا يخطط حاليا لإجراء محادثة هاتفية مع ماكرون، لكن الرئيس الروسي مستعد للقاء والحوار".

على صعيد ذي صلة قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، أن "تصريحات زيلينسكي المكررة تشير إلى عدم رغبة كييف في البحث عن حلول سلمية للنزاع، وعدم مراعاة موقفنا بشأن ضرورة حله من خلال القضاء التام على أسبابه الجذرية".

واعتبر أن "هذا الخطاب الأوكراني نتاج إيديولوجي للدعم البريطاني والأوروبي، الذين يحاولون إقناع الأوكرانيين بأن القوات الأوكرانية تمتلك الموارد الكافية لشن عمليات هجومية، وأنها قادرة على مواصلة القتال لسنتين أو ثلاث أخرى، ما يعني قدرة كييف على إملاء الشروط على موسكو".

وتابع غالوزين: "أكدنا مرارا ضرورة الالتزام بالتفاهمات المتبادلة التي توصل إليها رئيسا روسيا والولايات المتحدة في 15 أغسطس 2025 في أنكوريج. تشكل هذه التفاهمات الأساس الذي ينبغي أن تنطلق منه المفاوضات. لكن وللأسف، يعرقل نظام كييف والأوروبيون هذه العملية".

من جانبه كشف رئيس وكالة روس آتوم النووية الروسية أليكسي ليخاتشوف أن وقف إطلاق النار في محطة زابوروجيا يدخل حيز التنفيذ صباح (الجمعة).

وذكر ليخاتشوف أن وقف إطلاق النارالذي يمتد حتى 23 يونيو يسمح بإجراء أعمال الصيانة على خط كهرباء دنيبروفسكايا الذي يغذي المحطة.

كما لفت إلى أن وقف إطلاق النار المذكور جرى التفاوض عليه منذ أواخر مارس بمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرا أن الاستهدافات اليومية التي تشنها القوات الأوكرانية على محطة زابوروجيا تشكل تهديدا حقيقيا لكل أوروبا.