وفي 4 يونيو من ذلك العام، أرسلت الحكومة الصينية قوات ودبّابات لسحق احتجاجات في الساحة وحولها، تدعو إلى الإصلاح السياسي.

وما زالت حصيلة قتلى العملية غير معروفة فيما يخضع أي حديث عمّا حصل لرقابة مشددة في البر الرئيسي الصيني.

وقال روبيو الأربعاء إن "أي كم من الرقابة لن يمحو الماضي".

وأضاف أن "أولئك الذين ضحّوا للدفاع عن حقوقهم غير القابلة للمصادرة في حرية التعبير والتجمع السلمي سيُنصفون يوما ما".

ونددت الخارجية الصينية الخميس بتصريحات روبيو.

وقالت الناطقة باسم الخارجية ماو نينغ للصحفيين إن "الحكومة الصينية توصلت منذ ذلك الحين إلى استنتاج واضح بشأن هذه الاضطرابات السياسية التي وقعت أواخر الثمانينات".

وأضافت أن "التصريحات الخاطئة ذات الصلة من الجانب الأميركي تُحرّف حقائق تاريخية وتشوّه سمعة النظام السياسي الصيني ومسار التنمية في البلاد وتتدخل في الشؤون الداخلية للصين".

وذكرت تقارير بأن السلطات هذا العام منعت عائلات الأشخاص الذين قتلوا في أحداث عام 1989 من زيارة مقابرهم.

وتحرّكت بكين في السنوات الأخيرة أيضا للحد من أي مظاهر عامة في هونغ كونغ خلال ذكرى أحداث تيان أنمين.

ولاحظ مراسلو فرانس برس انتشارا كثيفا للشرطة الأربعاء والخميس قرب حديقة فيكتوريا في هونغ كونغ حيث كانت تقام تجمّعات سنوية في الذكرى قبل فرض قانون للأمن القومي في 2020.

وانتشر عشرات من أفراد الشرطة وأقيمت حواجز في الشوارع، فيما قام عناصر أمن بلباس مدني بتفتيش البعض، وأعلنت الشرطة توقيف 7 أشخاص بينهم امرأتان، والتحقيق معهم ثم إخلاء سبيلهم.