وقال ترامب إن "من الرائع" أن يجتمع بوتين وزيلينسكي لمناقشة سبل إنهاء النزاع المستمر بين البلدين، في إشارة إلى تأييده للمساعي الدبلوماسية المباشرة بين موسكو وكييف.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي بعد ساعات من توجيه زيلينسكي دعوة علنية إلى بوتين لعقد مفاوضات مباشرة في بلد محايد، في أول رسالة علنية يوجهها الرئيس الأوكراني مباشرة إلى نظيره الروسي منذ اندلاع الحرب عام 2022.

ويشهد الملف الأوكراني في الآونة الأخيرة تحركات دبلوماسية متجددة وسط ضغوط دولية متزايدة لإيجاد مخرج سياسي للحرب التي دخلت عامها الخامس.