وخلال لقاء مع ممثلي وكالات أنباء دولية على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي، اتهم بوتين الحكومات الغربية بترويج ما وصفه بـ"التهديد الروسي" بهدف تبرير زيادة الإنفاق العسكري، مؤكداً أن هذه المخاوف "غير موجودة في الواقع على الإطلاق".

وقال الرئيس الروسي إن الهدف من هذه التحذيرات هو "إجبار شعوب تلك الدول على إنفاق المزيد من الأموال على الدفاع"، معربا عن استغرابه من تصديق بعض الأوروبيين لهذه الرواية.

وفي تطور لافت على صعيد الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، وجّه زيلينسكي رسالة علنية مباشرة إلى بوتين، هي الأولى من نوعها منذ بدء الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا عام 2022، دعا فيها إلى عقد مفاوضات مباشرة بين الطرفين في بلد محايد.

وكتب زيلينسكي في رسالته: "أقترح عقد لقاء"، داعياً إلى استئناف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

كما أقر الرئيس الأوكراني بتغير أولويات الولايات المتحدة في الفترة الحالية، مع تركيز إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأزمة مع إيران، معتبراً أن انتظار عودة واشنطن للتركيز على الملف الأوكراني لن يكون خياراً كافياً لتحقيق السلام.