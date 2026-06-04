وأضاف ترامب أنه أجرى اتصالات مع حزب الله بشأن هذا الملف، مشيرا إلى أنه يعتقد أن تقدما قد تحقق، ومؤكدا أن من الجيد أن ينعم لبنان بفترة من السلام.

وفيما يتعلق بإيران، شدد ترامب على أن طهران "لا يمكنها امتلاك سلاح نووي"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران من أجل الحصول على اليورانيوم المخصب لديها.

وقال الرئيس الأميركي إنه لا يرغب في لقاء المرشد الإيراني، لكنه أشار إلى أن عقد اجتماع يبقى ممكنا إذا كان الهدف التوصل إلى اتفاق، مضيفا: "ستكتشفون ما هو الاتفاق".

وحذر ترامب من أن أي استهداف للجنود الأميركيين من جانب إيران أو حلفائها قد يدفع واشنطن إلى العودة إلى الصراع، قائلا إن قتل جنود أميركيين سيكون "سببا وجيها" لاستئناف المواجهة.

كما أكد أن من أبرز النقاط المرتبطة بأي تفاهم محتمل في المنطقة إعادة فتح مضيق هرمز فورا، مشيرا إلى أن حرية الملاحة تمثل أولوية أساسية للولايات المتحدة.