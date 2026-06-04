وأوضح رضائي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يريد الضغط علينا لقبول شروطه وإبقاء شروطنا في حالة غموض".

وتابع: "المسودة ‌الحالية لمذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها ‌لإنهاء ‌الحرب ⁠بين إيران والولايات المتحدة تحتوى أمورا ⁠غامضة ‌تستدعي التوضيح".

كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد كشفت في وقت سابق أن ترامب أبلغ مساعديه سرا بأنه قد يعيد النظر في وقف إطلاق النار القائم مع إيران ويستأنف حربا واسعة النطاق إذا أسفر أي هجوم إيراني عن مقتل جنود أميركيين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن ترامب ما زال متمسكا بالهدنة الحالية رغم استمرار المواجهات المحدودة والهجمات المتبادلة بين الجانبين خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب المسؤولين، فإن الهجمات المتكررة بين واشنطن وطهران زادت الضغوط على الإدارة الأميركية وأثارت تساؤلات بشأن قدرة وقف إطلاق النار على الصمود خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن ترامب لا يزال يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي المواجهة مع إيران، ويؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، ومعالجة ملف البرنامج النووي الإيراني ومخزون اليورانيوم المخصب.

وأوضحت الصحيفة أن موقف ترامب يعكس رغبته في تجنب الانزلاق إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط، مع استعداده لتحمل مستوى محدود من التصعيد العسكري ما دام لا يؤدي إلى خسائر بشرية أميركية مباشرة.

وشهدت الأيام الأخيرة تبادلا للهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت ما زالت فيه التوترات بشأن مضيق هرمز تلقي بظلالها على أسواق الطاقة والتجارة العالمية.