وقال زيلينسكي في رسالته ‌إن غالبية ‌الروس ⁠سئموا من هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الأوكرانية والتضخم ونقص الوقود، ⁠وأنهم مستعدون ‌للسلام.

وأضاف: "إذا لم تصل ⁠بنفسك إلى استنتاج مفاده أن ⁠الوقت حان لإنهاء هذه الحرب، فستواصل ⁠أوكرانيا القتال من أجل بقائها"، محذرا من أن هذا ربما يهدد مكانة بوتين الشخصية.

وتابع: "هذه حقيقة من حقائق التاريخ الروسي تعرفها جيدا: ‌عندما تعاني روسيا، يأتي التغيير".

في المقابل رحب الكرملين بلقاء يجمع الرئيس الأوكراني بنظيره الروسي في موسكو.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: "يمكن لزيلينسكي المجيء إلى موسكو في أي وقت"، مضيفا أن بوتين لم يطّلع بعد على رسالة الرئيس الأوكراني.

كان الرئيس الروسي قد أكد أنه لا يستبعد توقيع اتفاقية سلام مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في حال التوصل إلى اتفاق.

و قال بوتين في وقت سابق إن زيلينسكي ليس زعيماً شرعياً لأنه استمر في منصبه بعد انتهاء ولايته، فيما يحظر القانون الأوكراني إجراء انتخابات جديدة في ظل الأحكام العرفية المفروضة منذ الغزو الروسي للبلاد عام 2022.

وقال بوتين للصحفيين الأجانب في سان بطرسبرغ إنه في حال التوصل إلى اتفاق سلام، فإن روسيا ستوقع اتفاقية مع ممثلين شرعيين لأوكرانيا، وربما "حتى مع زيلينسكي".