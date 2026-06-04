واعتبر بوتين في حديثه للصحفيين، على هامش منتدى في مدينة سان بطرسبرغ، أن اهتمام الولايات المتحدة انصرف عن محاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا، منذ أطلقت أميركا وإسرائيل الحرب على إيران أواخر فبراير.

وتابع بوتين: "بطبيعة الحال، يمكننا جميعا أن نرى ونتفهم أن الإدارة الأميركية أرغمت على صرف اهتمامها والتركيز على التعامل مع هذه المسألة بما يتقدم على كل ما عداها".

وأضاف أنه يعتقد أن مقترحات السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمكن أن تشكل أساساً لاتفاق سلام مع أوكرانيا، مشيراً إلى أن ترامب لا يزال بحاجة إلى إقناع كييف.

وقال بوتين إنه يعتقد أن ترامب يسعى "بصدق" إلى حل النزاع الأوكراني.

كما أكد الرئيس الروسي أنه لا يستبعد توقيع اتفاقية سلام مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في حال التوصل إلى اتفاق.

وكان بوتين قد قال في وقت سابق إن زيلينسكي ليس زعيماً شرعياً لأنه استمر في منصبه بعد انتهاء ولايته، فيما يحظر القانون الأوكراني إجراء انتخابات جديدة في ظل الأحكام العرفية المفروضة منذ الغزو الروسي للبلاد عام 2022.

وقال بوتين للصحفيين الأجانب في سان بطرسبرغ إنه في حال التوصل إلى اتفاق سلام، فإن روسيا ستوقع اتفاقية مع ممثلين شرعيين لأوكرانيا، وربما "حتى مع زيلينسكي".