وقالت وزارة الدفاع في منشور على حسابها الرسمي في منصة "إكس": "ببالغ الحزن والأسى، نؤكد وفاة المقدم البحري كريس غايسون، والملازم ليلي-ماي فيشر من السرب الجوي البحري 846، وضابط الصف أوين غرين من السرب الجوي البحري 845، الذين لقوا مصرعهم في مقاطعة ديفون خلال نشاط تدريبي روتيني يوم 3 يونيو".

وكانت الطائرة التي تحطمت من طراز "أغوستا ويستلاند ميرلين"، وهي قادرة على حمل 3 أفراد من الطاقم و24 جنديا بتجهيزاتهم الكاملة.

وعقب الحادث، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ما جرى بأنه: "مأساة مروعة للغاية".

وأضاف: "أفكاري مع عائلات وأصدقاء وأحباء أفراد البحرية الملكية الثلاثة الذين فقدوا حياتهم هذا الصباح، أشكر فرق الطوارئ التي استجابت لهذا الحادث المروع".

ومن جهته، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي: "إن فقدان المقدم غايسون والملازم فيشر وضابط الصف غرين أمر مفجع حقا. لقد كانوا أعضاء مخلصين وذوي قيمة كبيرة في أسرابهم، وجسدوا أفضل ما في قواتنا المسلحة".

وقالت شاهدة عيان تدعى لويز ، كانت تقود سيارتها عائدة من مناوبة ليلية على الطريق السريع "إي 30"، إنها شاهدت الكارثة بأم عينيها.

وأضافت: "رأيت كرة من النار في السماء. سقطت في أحد الحقول ثم انفجرت. كان الأمر مرعبا. لا أعتقد أن أحدا كان يمكن أن ينجو من ذلك. كل شيء حدث بسرعة كبيرة"، وفق ما نقلته صحيفة"ذا صن" البريطانية.

ووقع الحادث الأربعاءؤ غرب منطقة دارتمور وبالقرب من معسكر أوكهامبتون العسكري.

ويستخدم هذا الموقع على نطاق واسع لتدريب قوات الكوماندوز التابعة لمشاة البحرية الملكية، وكذلك لتدريب طياري المروحيات على الملاحة الجوية.

وسارعت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث وأغلقت عدة طرق في المنطقة المحيطة، بما في ذلك منطقة خدمات سورتون.

وأظهر مقطع فيديو صور بعد الحادث المروحية وهي تحترق على الأرض بينما كانت فرق الإطفاء تكافح لإخماد النيران.

كما أظهرت صور التقطت لاحقا بقايا المروحية المتفحمة وهي لا تزال تتصاعد منها الأدخنة.