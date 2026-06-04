وأوضح دميترييف أن "روسيا وواشنطن على توافق حول شروط السلام.. والكرة الآن في ملعب أوكرانيا".

وتابع مبعوث الرئيس الروسي: "قوى في أوروبا وبريطانيا تسعى لعرقلة مسار التسوية.. والضغط على روسيا لا يجدي".

وشدد على أن "مصدر الحرب مرتبط بإدارة الرئيس السابق جو بايدن.. والحوار الأكثر جدوى هو مع إدارة ترامب".

وبين أن "أوروبا أمام "تسونامي طاقة" في يونيو ويوليو بسبب أزمة مضيق هرمز والاقتصاد الروسي الآن في وضع أفضل من الاقتصادات الأوروبية".

كما اعتبر أن "الاقتصاد الروسي الآن في وضع أفضل من الاقتصادات الأوروبية".

وفي وقت سابق، الأربعاء، قال المتحدث باسم الكريملين دميتري بيسكوف، إن موسكو لا تزال ترى مجالاً للحلول السياسية في الملف الأوكراني، وذلك رغم تعثر جهود التسوية واستمرار التصعيد العسكري وتبادل الضربات بين الجانبين.

كما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد الماضي، أنه يرغب في المضي قدما في المحادثات الرامية إلى إحلال السلام مع روسيا قبل حلول فصل الشتاء.