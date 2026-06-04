وتبلغ قيمة المشروع نحو 1.4 مليار يورو، أي ما يعادل 1.6 مليار دولار، وتقوده شركة "أفينيتي بارتنرز" الاستثمارية التابعة لكوشنر، على جزيرة قبالة سواحل ألبانيا وشريط ساحلي غير مطور قرب منطقة "فيوسا-نارتا" المحمية، وهي أرض رطبة تؤوي طيور الفلامنغو والفقمات ومواقع تعشيش السلاحف البحرية.

ويعارض ناشطون بيئيون المشروع، معتبرين أنه سيؤثر على مئات الهكتارات من الشواطئ البكر، بينما يؤكد المطورون أنهم سيمضون قدماً بطريقة مسؤولة.

وقال آشر أبيحسيرا، رئيس شركة "سازان ريل إستيت ديفيلوبمنت"، التي تطور المشروع بالشراكة مع شركة كوشنر: "يبقى تركيزنا منصبا على الإدارة المسؤولة، وتعزيز البيئة، وخلق فرص العمل، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمجتمعات المحلية. نحن نحترم العمليات العامة والمؤسسية الجارية".

ولم ترد شركة "أفينيتي بارتنرز" ولا كوشنر على طلبات للتعليق.

وتجمع المحتجون أمام مكتب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، حاملين مجسمات قابلة للنفخ لطيور الفلامنغو ولافتات كتب عليها "الأمة ليست للبيع" و"لا أريد ألبانيا مثل دبي".

وبدأت الاحتجاجات من السكان المحليين ومنظمات غير ربحية بعدما أقام المطورون أسواراً كبيرة من الأسلاك الشائكة في الموقع المقترح للمشروع في زفيرنيتس قرب فلورا.

وتجمع مئات الأشخاص هناك ووقعت صدامات مع حراس خاصين السبت، ما أسفر عن إصابة بعضهم، بحسب شاهد من رويترز.

وكان كوشنر قد أعلن خطط بناء المنتجع عام 2024 ضمن استثمار أوسع شمل أيضاً مقر قيادة عسكرياً سابقاً في العاصمة الصربية بلغراد.

وفي العام الماضي، تخلى كوشنر عن مشروع صربيا بعد احتجاجات شعبية ضده.