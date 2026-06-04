وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشيال" الخميس، إن مجلس النواب صوّت، بمشاركة 4 جمهوريين إلى جانب جميع الديمقراطيين، على إجراء يحد من صلاحياته المتعلقة باستخدام القوة العسكرية، واصفا التصويت بأنه "لا معنى له".

وأضاف: "أمس، وفي تصويت لا معنى له، صوّت مجلس النواب، بمشاركة 4 جمهوريين سيئين وجميع الديمقراطيين، لتقييد صلاحياتي الحربية، وذلك في خضم مفاوضاتي النهائية لإنهاء الحرب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتابع ترامب منتقدا معارضيه: "من الذي يمكن أن يفعل شيئا غير وطني كهذا؟ إنهم يعرفون أين وصلت المفاوضات".

كما اتهم الديمقراطيين بالتحرك بدوافع سياسية، قائلا: "الديمقراطيون مدفوعون بمتلازمة الهوس بترامب. إنهم يفضلون فشل بلادنا على أن يمنحوني انتصارا آخر من بين انتصارات كثيرة".

ولم يوفر الرئيس الأميركي الجمهوريين الذين صوّتوا لصالح الإجراء، إذ وصفهم بأنهم "باحثون عن الأضواء"، مضيفا: "يجب أن يشعروا بالخجل من أنفسهم".

واختتم ترامب منشوره بشعاره السياسي المعروف: "لنجعل أميركا عظيمة مجددا".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت كشفت فيه تقارير أميركية عن تباين متزايد بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التعامل مع الملف اللبناني.

وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن ترامب يركز على إنجاح المفاوضات مع إيران وتجنب أي تصعيد قد يعرقلها، بينما يميل نتنياهو إلى تبني نهج أكثر تشدداً تجاه حزب الله.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين أن ترامب تدخل شخصيا لثني نتنياهو عن تنفيذ ضربات واسعة في بيروت، بعد مخاوف من أن تؤدي التحركات العسكرية الإسرائيلية إلى تقويض المسار التفاوضي مع طهران ودفعها إلى الانسحاب من المحادثات.

ويعكس هجوم ترامب على التصويت في الكونغرس حساسية المرحلة الحالية بالنسبة للإدارة الأميركية، في ظل سعيها للحفاظ على هامش الحركة الدبلوماسية والعسكرية خلال المفاوضات المرتبطة بإيران وتداعياتها الإقليمية.